Финансовая грамотность жителей региона растет. Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат

По данным Сбера, спрос на рефинансирование кредитов в Ставропольском крае вырос в 10 раз за год.

Жители Ставропольского края демонстрируют повышенный интерес к программам рефинансирования кредитных обязательств. Эксперты Ставропольского отделения Сбербанка, отметили рост количества заемщиков, воспользовавшихся данной услугой почти в 10 раз. При этом, общий объём выданных средств также увеличился в 11 раз.

С января по апрель 2024 года общая сумма кредитов на рефинансирование, составляла 211 млн рублей. За первые четыре месяца 2025 года этот показатель достиг 2,3 млрд рублей. Средний размер кредита вырос на 14,5%. Это говорит о том, что ставропольчане чаще стали объединять свои долговые обязательства для снижения ежемесячной нагрузки.

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов. Фото: Антон КУРАШЕНКО

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов отметил, что финансовая грамотность жителей региона растёт, а рефинансирование превратилось в эффективный способ комплексного управления личным бюджетом с предсказуемым платежом и сроком кредита.