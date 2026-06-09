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НовостиПроисшествия9 июня 2026 10:32

На Ставрополье участника ОПГ осудили за незаконные банковские операции

За несколько месяцев через счета фирм прошло более 106 млн рублей
Ева ТКАЧЕНКО
На Ставрополье участника ОПГ осудили за незаконные банковские операции

На Ставрополье участника ОПГ осудили за незаконные банковские операции

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Ставрополя получил срок за участие в схеме по обналичиванию денег через подконтрольные компании. За несколько месяцев через счета фирм прошло более 106 млн рублей. Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной банковской деятельности в составе ОПГ.

С февраля по май 2023 года четверо мужчин организовали схему по выводу и обналичиванию денег юридических лиц и предпринимателей. Для этого они использовали подконтрольные организации, через которые оформляли фиктивные сделки и поддельные платежные документы якобы за поставленные товары и услуги.

После поступления средств на счета компаний деньги снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом комиссии. Размер вознаграждения составлял не менее 11% от суммы переводов. Доход участников группы от незаконного кассового обслуживания превысил 11,7 млн рублей.

В ходе расследования правоохранители провели более 15 обысков, изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

«Он признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден по пяти аналогичным эпизодам незаконной банковской деятельности.

«В отношении остальных трех участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства», – добавили в следкоме Ставрополья.

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