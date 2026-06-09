На Ставрополье участника ОПГ осудили за незаконные банковские операции Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Ставрополя получил срок за участие в схеме по обналичиванию денег через подконтрольные компании. За несколько месяцев через счета фирм прошло более 106 млн рублей. Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор 43-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной банковской деятельности в составе ОПГ.

С февраля по май 2023 года четверо мужчин организовали схему по выводу и обналичиванию денег юридических лиц и предпринимателей. Для этого они использовали подконтрольные организации, через которые оформляли фиктивные сделки и поддельные платежные документы якобы за поставленные товары и услуги.

После поступления средств на счета компаний деньги снимались наличными и передавались заказчикам за вычетом комиссии. Размер вознаграждения составлял не менее 11% от суммы переводов. Доход участников группы от незаконного кассового обслуживания превысил 11,7 млн рублей.

В ходе расследования правоохранители провели более 15 обысков, изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей.

«Он признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Кроме того, выяснилось, что ранее мужчина уже был осужден по пяти аналогичным эпизодам незаконной банковской деятельности.

«В отношении остальных трех участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельные производства», – добавили в следкоме Ставрополья.

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