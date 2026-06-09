За неделю на Ставрополье 13 человек заболели КГЛ и клещевым боррелиозом

С начала лета на Ставрополье 13 человек заболели КГЛ и боррелиозом Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

На Ставрополье продолжается активный период иксодовых клещей – переносчиков Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), клещевого боррелиоза, эрлихиоза и других инфекций. По данным краевого Роспотребнадзора, за первую неделю лета, с 1 по 7 июня, в больницы с укусами паразитов обратились 292 человека. С начала года – 2098.

За неделю врачи выявили восемь случаев заражения клещевым боррелиозом и еще пять – Крымской геморралогической лихорадкой (КГЛ). Чтобы уменьшить число пострадавших от клещей, специалисты продолжают обрабатывать общественные территории.

«Находясь в природных условиях, где обитают клещи, необходимо обеспечивать личную защиту от их нападения. Для предотвращения заползания клещей под одежду необходимо надевать одежду, препятствующую наползанию клещей, и использовать для ее обработки реппеленты», – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

При обнаружении клеща на теле необходимо обратиться в медучреждение для его снятия. В течении двух недель за укушенным наблюдают. При ухудшении самочувствия нужно повторно обратиться за помощью.

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