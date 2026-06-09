Что делать при коммунальной аварии, напомнили жителям Ставрополья Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Ставропольского края рассказали, как действовать при протечках, перебоях с водой, электричеством и других нештатных ситуациях в многоквартирных домах. При коммунальной аварии важно как можно быстрее сообщить о проблеме и зафиксировать обращение. От скорости реакции зависит не только сохранность имущества, но и безопасность жильцов.

Если это безопасно, следует перекрыть воду или отключить электропитание, после чего зафиксировать последствия на фото или видео. Затем необходимо направить заявку в управляющую организацию. Через приложение «Госуслуги.Дом» это можно сделать онлайн.

В обращении можно подробно описать проблему, приложить фотографии или видеозаписи, а также отслеживать статус рассмотрения. Специалисты советуют обязательно сохранить номер обращения. Если авария затрагивает сразу несколько квартир, подъезд или весь дом, жильцы могут объединиться и направить коллективную заявку.

«Когда в доме происходит коммунальная авария, время имеет значение. Протечка, отключение воды, проблемы с отоплением или электричеством требуют быстрой реакции, и важно, чтобы обращение в управляющую организацию было зафиксировано», – сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

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