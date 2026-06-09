Средний размер электронных чаевых в России достиг 468 рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Средний размер электронных чаевых в России достиг 468 рублей. Количество гостей, оставляющих чаевые после оплаты, выросло на четверть благодаря появлению этой функции на платежных терминалах. Сейчас электронные чаевые оставляет примерно каждый третий посетитель. Об этом рассказали в издании BFM Кубань.

Рынок чаевых в стране уже превышает 60 млрд рублей. Основная часть этих средств приходится на сферу гостеприимства – рестораны, кафе, гостиницы и другие заведения, работающие с клиентами напрямую.

Такие данные озвучил управляющий директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Егор Калина во время бизнес-кампуса в Красной Поляне.

Одним из факторов роста стала возможность оставить вознаграждение через терминал во время оплаты. После появления такой опции число гостей, которые оставляют чаевые, увеличилось на 25%.

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