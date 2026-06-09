Жители Дубовой Рощи на Ставрополье прошли обследование у выездных врачей. Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Более 30 жителей Дубовой Рощи на Ставрополье прошли обследование у выездных врачей. В поселок приехала мобильная медицинская бригада сразу с несколькими узкими специалистами. Пациенты смогли получить консультации и пройти обследования рядом с домом.

Прием проходил на базе местного фельдшерско-акушерского пункта в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». В состав медицинской команды вошли хирург, эндокринолог, оториноларинголог и специалист ультразвуковой диагностики.

Во время выезда врачи проводили диспансеризацию, профилактические осмотры, обследование репродуктивного здоровья и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями. Всего специалисты осмотрели и проконсультировали 33 человека. Они получили рекомендации по сохранению здоровья, а при необходимости им назначили лечение или скорректировали уже действующую терапию.

«Выезды мобильных бригад медиков регулярно проводятся в Ставропольском крае с 2018 года. В рамках реализации инициативы специалистами мобильных бригад осмотрены около 34 тысяч пациентов. У них выявлено 4047 заболеваний. Впервые диагностированы болезни системы кровообращения у 907 человек», – сообщили в минздраве Ставрополья.

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