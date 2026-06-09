Чемпионат России по массажу среди незрячих прошел в Кисловодске. Фото: администрация Кисловодска

XIII чемпионат России по массажу среди незрячих прошел в Кисловодске. В это же время в городе-курорте организовали открытый чемпионат СКФО по массажу «Кавказская жемчужина». Участники демонстрировали мастерство, обменивались опытом и соревновались за звание лучших специалистов.

Соревнования принимал медицинский колледж, в очном формате с 3 по 5 июня.

«Для нашего города это не просто конкурсная площадка, а подтверждение высокого уровня кисловодской медицинской школы и уважения к профессии, где мастерство, точность и отношение к человеку имеют решающее значение», – поделился мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

По его словам, для Кисловодска как курорта и одного из центров медицинской реабилитации проведение подобных соревнований имеет особое значение.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru