После ливней подтопления сохраняются в трех населенных пунктах Ставрополья. Фото: ГУ МВД России по СК

После ливней подтопления сохраняются в трех населенных пунктах Ставрополья. Паводковая обстановка в регионе постепенно приходит в норму.

За последние сутки осадков в регионе не наблюдалось, на большинстве рек уровень воды снижается либо остается стабильным. Режим повышенной готовности уже отменен, при этом последствия непогоды остаются в нескольких территориях края.

Сейчас подтопления сохраняются в трех населенных пунктах:

– село Левокумка Минераловодского округа – подтоплены восемь приусадебных участков;

– село Воздвиженское Апанасенковского округа – подтоплены девять приусадебных участков;

– село Архангельское Буденновского округа – подтоплены 50 приусадебных участков и один жилой дом.

В пунктах временного размещения продолжают находиться шесть семей, всего 21 человек, включая четырех детей.

В Левокумке и Воздвиженском ситуация оценивается как стабильная. В Буденновском округе уровень воды за сутки вырос на пять сантиметров, но до опасных отметок остается значительный запас. Специалисты ожидают дальнейшее улучшение обстановки благодаря сокращению сбросов воды с Отказненского водохранилища.

Под особым контролем остаются Изобильненский, Минераловодский и Георгиевский округа, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации после майских ливней и градобоя. В муниципалитетах продолжается оценка ущерба и работа с обращениями пострадавших жителей.

«Для оценки гидрологической обстановки специалисты МЧС России по Ставропольскому краю проводят оперативную аэрофотосъемку зон, подверженных подтоплению. Всего в работах задействовано 114 человек и 42 единицы техники от РСЧС», – добавили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

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