Дорогу к Ессентукам отремонтировали в Предгорном округе Ставрополья. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

В Предгорном округе Ставрополья завершили ремонт километрового участка дороги «Ессентуки – Бекешевская – Суворовская». На обновленном отрезке дорожники уложили новое покрытие, укрепили обочины, заменили барьерные ограждения и привели в порядок элементы безопасности движения.

По этой дороге жители нескольких населенных пунктов добираются до Ессентуков, а также выезжают на федеральные трассы. Сейчас специалисты готовят необходимые документы для ввода участка в эксплуатацию.

«Параллельно продолжаем ремонт еще одного отрезка этой дороги протяженностью 1,6 километра. Завершим его до конца дорожного сезона», – сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Работы выполняются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году на Ставрополье планируют привести в порядок 21 участок региональных дорог общей протяженностью 77 километров.

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