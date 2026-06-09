Фонтан у лицея №8 в Ставрополе начали облицовывать плиткой. Фото: администрация Ставрополя

Фонтан у лицея №8 в Ставрополе начали облицовывать плиткой. К концу лета в сквере на проспекте Карла Маркса появятся обновленная детская площадка и зона отдыха площадью около восьми тысяч квадратных метров.

Сейчас подрядчики приступили к облицовке чаши фонтана. Ранее специалисты отремонтировали конструкцию фонтана диаметром около семи метров и подвели необходимые коммуникации.

Параллельно идет подготовка основания для будущей детской площадки с безопасным резиновым покрытием. Также рабочие прокладывают сети для декоративной подсветки деревьев. Чтобы после дождей территория не подтапливалась, здесь также обустраивают около 600 метров специальных лотков.

«После завершения земляных работ подрядчики приступят к монтажу фонарей, посеву газонов и установят современный детский городок», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Этот сквер стал уже одиннадцатой территорией в краевой столице, благоустроенной по программе. С 2019 года жители сами выбирают общественные пространства, которые нуждаются в обновлении.

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