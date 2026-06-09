В Ставрополе через суд требуют закрыть опасную заправку. Фото: прокуратура СК

Одна из автозаправок в Ленинском районе Ставрополя может прекратить работу по решению суда. Прокуратура потребовала закрыть объект после проверки требований промышленной и пожарной безопасности.

Заправка работала без декларации пожарной безопасности. Кроме того, на объекте отсутствовала система громкоговорителей. Во время проверки выявили и другие нарушения. Владелец станции не обеспечил категорирование объекта по взрывопожарной и пожарной опасности. Также на въезде на территорию не были оборудованы специальные участки или дренажные лотки, которые должны предотвращать растекание топлива в случае аварии.

В прокуратуре считают, что такие нарушения могут привести к серьезным последствиям и представляют угрозу для людей.

После проверки надзорное ведомство направило иск в суд. Прокуратура требует прекратить работу АЗС, демонтировать объект и взыскать с владельца неустойку за неисполнение судебного решения. Размер штрафа предлагается установить в 1000 рублей за каждый день в течение первого месяца и по 10 тысяч рублей в день начиная со второго месяца.

«Результаты рассмотрения иска и ликвидация незаконного объекта – на контроле надзорного ведомства», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

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