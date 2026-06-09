Энергетики подготовились к работе во время летней жары на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье энергетики подготовились к работе во время летней жары. Специалисты обслужили и отремонтировали электрообъекты, молниезащитные и заземляющие устройства, противопожарную автоматику. Сделали это, чтобы защитить оборудование от перегрева.

Особенно тщательно специалистам предстояло работать на территории активной жилой застройки, где активно потребляют электричество. Речь идет о Ставрополе, Невинномысске, Кавминводах и некоторых восточных районах края, где летом фиксируют высокую температуру.

«Необходимо также проводить меры по энергосбережению и информированию населения о рациональном использовании электроэнергии в периоды повышенной нагрузки. Нельзя забывать и о рисках возгорания в пожароопасный период», – говорит и.о. министра, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи края Дмитрий Макаркин.

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