27 жителей Ставрополя накануне Дня России получили награды

Были вручены награды работникам различных отраслей. Фото: пресс-служба губернатора СК.

В преддверии Дня России в правительстве Ставропольского края состоялась церемония вручения государственных и краевых наград. Их получили 27 жителей края.

«Символично, что награды мы вручаем перед Днем России. Потому что руками таких людей как вы, вашими коллективами создается будущее нашего края, будущее России, куется наша победа, – рассказал на вручении губернатор Владимир Владимиров. – Символично и то, что сегодня вручаются краевые медали «За поддержку СВО» землякам, которые помогают бойцам на передовой, посвящают этому все силы и труд».

Медали Ставропольского края «За поддержку СВО» глава региона вручил двум медикам. Ростиславу Можейко – нейрохирургу, старшему ординатору группы специализированной медпомощи военного клинического госпиталя, а также санитарке этого же госпиталя Балохан Кошалиевой. Награда также вручена настоятелю прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы села Казгулак Туркменского района отцу Владиславу.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены три работника ГБУ СК «Стававтодор». Это машинисты автогрейдера Андрей Зверев из Буденновского филиала организации и Борис Порхунов из Курского филиала, а также асфальтобетонщик-варильщик Александр Медведев, представляющий Шпаковский филиал.

Другие награды РФ – медаль «За труды в культуре и искусстве» вручена Таисии Авдеевой – заведующей филиалом «Картинная галерея пейзажей художника Гречишкина», а медаль «За труды по сельскому хозяйству» Николаю Дробину – трактористу-машинисту агрофирмы из Петровского района.

Главной краевой награды – медали «Герой труда Ставрополья» удостоен Олег Шатохин – председатель сельскохозяйственной производственной артели в хуторе Красночервонный Новоалександровского района.

Были вручены удостоверения заслуженных работников различных отраслей, почетные грамоты и благодарности Президента России и другие награды.

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