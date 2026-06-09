Почти 30 тонн клубники уже собрали аграрии Ставрополья

Лидерами по объёму урожая в крае стали хозяйства Труновского и Кочубеевского округов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае набирает обороты сезон сбора клубники. По информации пресс-службы регионального минсельхоза, фермеры уже собрали с полей 28,3 тонны этой ягоды.

Из-за особенностей погоды созревание и сбор урожая началсь раньше обычного. Наиболее высокие показатели демонстрируют хозяйства Кочубеевского и Труновского округов. Всего же под эту культуру в регионе задействовано свыше 22 гектаров площадей.

Успех аграриев подкрепляется мерами государственной поддержки: по поручению главы региона Владимира Владимирова из краевого бюджета выделяются средства на возмещение затрат по закладке плантаций и уходу за ягодными культурами. Специалисты министерства сельского хозяйства строго контролируют процесс доведения субсидий до получателей. На следующий, 2026 год, на поддержку отрасли запланировано выделение 14 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Ставрополье вошло в десятку регионов России по объему закупки сельхозтехники. Аграрии приобрели более 300 единиц техники с начала года.

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