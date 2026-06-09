Осуждённые в колонии на Ставрополье решили сдать ЕГЭ, чтобы получить аттестат

Аттестат открывает дорогу к дальнейшему обучению: после освобождения выпускники смогут поступить в вузы и освоить профессию. Фото: УФСИН России по СК

В исправительной колонии №4, находящейся в ведении УФСИН России по Ставропольскому краю, осуждённые сдали государственные выпускные экзамены. Успешное прохождение испытаний позволит им получить аттестаты о среднем общем образовании. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году школы при исправительных учреждениях края окончат 112 человек.

Обучение организовано непосредственно на территории колонии, где функционирует средняя общеобразовательная школа. В её классы ежегодно набирают учеников 10-х и 11-х классов, которые по тем или иным причинам не завершили школьное образование до вынесения приговора.

«Получение аттестата является важным этапом ресоциализации, так как открывает перед осуждёнными перспективы дальнейшего обучения после освобождения, - рассказали в пресс-службе. - Наличие документа о среднем образовании даёт им возможность поступать в высшие учебные заведения и получать профессию».

В региональном управлении ФСИН сообщили также, что создание условий для образования является одним из приоритетных направлений работы по подготовке заключённых к возвращению в общество.

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