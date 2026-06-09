На Ставрополье улучшилось качество воды в реках Кума, Калаус и Егорлык

По состоянию на 4 июня 2026 года с данными за аналогичный период 2025 года показало положительную динамику. Фото: Минприроды СК

По данным министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в реках Калаус, Кума и Егорлык зафиксировано улучшение качества воды.

В ведомстве пояснили, что для оценки состояния водных объектов был проведён сравнительный анализ. По состоянию на 4 июня 2026 года результаты лабораторных исследований 12 проб воды по 25 показателям загрязняющих веществ продемонстрировали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мониторинг экологического состояния ведётся на постоянной основе. Наблюдения осуществляются на 20 специально оборудованных створах, что позволяет специалистам получать достоверные данные о состоянии водных ресурсов в границах Западно-Каспийского и Донского бассейновых округов. Как сообщают в ведомстве, систематический контроль необходим для своевременного выявления негативных изменений и оперативного принятия мер по защите водоёмов региона.

Напомним, ранее сообщалось, что только 18 пляжей допущены к купальному сезону на Ставрополье. Большинство происшествий происходит на водоемах, не предназначенных для отдыха.

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