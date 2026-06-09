ЧП случилось в Кисловодске на Старом озере. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало купального сезона на Ставрополье омрачила первая трагедия. В Кисловодске на Старом озере утонула 14-летняя девочка. О происшествии сообщил в своих соцсетях глава города-курорта Евгений Моисеев.

«К сотруднику охраны Старого озера обратилась девушка и сообщила, что ее подруги нет рядом уже около 20 минут, - написал он в соцсети. - После чего были начаты поисково-спасательные работы».

К сожалению, подростка спасти не удалось. Девочка утонула. Глава города выразил соболезнования родным и близким погибшей девочки.

«Это страшная трагедия, которую невозможно принять словами.На месте работают профильные службы. Все обстоятельства произошедшего будут установлены», - пообещал он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье официально разрешили работу 18 пляжей к летнему сезону 2026 года. Именно столько мест отдыха на воде на данный момент прошли регистрацию в контролирующих органах и необходимое согласование.

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