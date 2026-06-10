Скульптуру Эскулапа в Ессентуках признали объектом культурного наследия

Предметом охраны является сама скульптура, а также ее местоположение вдоль постамента; художественный замысел и абрис скульптуры. Фото: сайт управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставрополья.

Управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставрополья официально утвердило скульптуру Эскулапа в Ессентуках предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Находится фигура знаменитого бога врачевания у здания построенной в 1915 году гразелечебницы на улице Семашко, 10. Предметом охраны является сама скульптура, а также ее местоположение вдоль постамента; художественный замысел и абрис скульптуры, в том числе архитектурно-художественное оформление.

Объект занимает крайнее левое положение в скульптурной группе рядом со статуей Цеферы. Высота фигуры достигает полутора метров.

«Скульптура, на которой изображен античный бог медицины Эскулап, восседающий на невысоком сиденье. В левой руке у него посох, а в правой – чаша для сбора змеиного яда, в которую заглядывает находящаяся рядом змея», – говорится в сообщении ведомства.

Отныне изменение предмета охраны может быть осуществлено только в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

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