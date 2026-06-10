В Ставрополе участникам СВО и семьям погибших бойцов выделили 19 участков. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе распределили 19 земельных участков для индивидуального жилищного строительства среди участников специальной военной операции и семей погибших военнослужащих. Решение приняли на заседании специальной комиссии.

Большая часть наделов досталась участникам СВО. Еще несколько участков получили родственники погибших защитников страны.

«В ходе заседания комиссия в порядке очереди распределила 19 земельных участков, 10 из них достались участникам специальной военной операции, а еще девять – членам семей погибших герое», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Земля предоставляется бесплатно, но для ее получения необходимо подать заявление. В прошлом году в Ставрополе земельные участки получили 31 ветеран боевых действий и участник СВО. Кроме того, шести молодым семьям предоставили социальные выплаты на покупку или строительство жилья.

В 2026 году федеральные сертификаты на улучшение жилищных условий уже получили пять молодых семей краевой столицы.

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