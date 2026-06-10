Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 5:52

Жители Ставрополя могут предложить проекты благоустройства на 2027 год

На реализацию пяти инициатив город сможет привлечь до 30 млн рублей из краевого бюджета
Ева ТКАЧЕНКО
Ставропольцы могут предложить проекты благоустройства на 2027 год

Ставропольцы могут предложить проекты благоустройства на 2027 год

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

У жителей Ставрополя остается чуть больше недели, чтобы предложить собственные идеи по благоустройству города. Прием заявок по программе поддержки местных инициатив продлится до 19 июня. Лучшие идеи смогут получить финансирование в рамках губернаторской программы развития территорий.

«Горожане обращают внимание на благоустройство дворов, прогулочных зон и небольших уютных мест отдыха. Их идеи и активное участие в жизни Ставрополя помогают сделать наш город еще комфортнее», – поделился мэр города Иван Ульянченко.

Предложения принимаются по нескольким направлениям. Среди них благоустройство общественных пространств и мест отдыха, развитие спортивной инфраструктуры, ремонт дорог, объектов культуры и коммунального хозяйства, организация безопасности на водоемах, а также поддержка народных промыслов и традиционного творчества.

Для участия необходимо указать адрес территории, которую предлагается благоустроить, кратко описать проблему и желаемый результат. После отбора проекты разместят на специальной платформе для дальнейшего голосования жителей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru