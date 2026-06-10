Жители Ставрополя могут предложить проекты благоустройства на 2027 год

Ставропольцы могут предложить проекты благоустройства на 2027 год Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

У жителей Ставрополя остается чуть больше недели, чтобы предложить собственные идеи по благоустройству города. Прием заявок по программе поддержки местных инициатив продлится до 19 июня. Лучшие идеи смогут получить финансирование в рамках губернаторской программы развития территорий.

«Горожане обращают внимание на благоустройство дворов, прогулочных зон и небольших уютных мест отдыха. Их идеи и активное участие в жизни Ставрополя помогают сделать наш город еще комфортнее», – поделился мэр города Иван Ульянченко.

Предложения принимаются по нескольким направлениям. Среди них благоустройство общественных пространств и мест отдыха, развитие спортивной инфраструктуры, ремонт дорог, объектов культуры и коммунального хозяйства, организация безопасности на водоемах, а также поддержка народных промыслов и традиционного творчества.

Для участия необходимо указать адрес территории, которую предлагается благоустроить, кратко описать проблему и желаемый результат. После отбора проекты разместят на специальной платформе для дальнейшего голосования жителей.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru