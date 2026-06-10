Две пациентки пострадали в ДТП с машиной скорой на Ставрополье. Фото: Госавтоинспекция СК

Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла днем 9 июня в Ипатовском округе Ставрополья. В результате происшествия травмы получили две женщины, которых перевозили на обследование.

По предварительным данным, около 14:45 автомобиль ГАЗ, выполнявший рейс из больницы Светлограда в медицинское учреждение Ипатово, съехал с дороги в кювет. ДТП произошло на четвертом километре трассы «Ипатово – Золотаревка – Добровольное».

В момент аварии в салоне находились две пациентки – жительницы Петровского округа 66 и 62 лет. Обе женщины получили травмы, их доставили в больницу.

За рулем спецавтомобиля находился 54-летний водитель. По данным автоинспекторов, его стаж вождения составляет 37 лет, а к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения он ранее не привлекался.

«Проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

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