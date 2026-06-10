Президент России назначил двух новых судей на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае назначены еще два федеральных судьи. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, судьей Октябрьского районного суда Ставрополя назначена Кристина Масленникова. Еще одно кадровое решение приняли в отношении Пятигорского городского суда, где должность судьи заняла Зинаида Верченко.

Назначения вошли в указ президента РФ №405 от 9 июня 2026 года «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

После официального назначения судьи приступят к исполнению своих обязанностей в соответствующих судебных инстанциях.

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