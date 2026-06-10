Двое ученых из Ставрополя получили награды от президента России

Церемония награждения прошла в правительстве Ставропольского края. На фото Владимир Курчев. Фото: СтГАУ

Накануне Дня России прошло награждение государственными и краевыми наградами. Их получили три сотрудника Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). Церемонию награждения провели в правительстве Ставропольского края.

Так, благодарность от президента Российской Федерации Владимира Путина получил доцент кафедры философии, истории и педагогики Владимир Курчев. Он более 55 лет работает в СтГАУ, за это время опубликовал 170 научных и учебно-методических работ. Ученый активно участвует в научно-исследовательской деятельности и учит студентов для сельскохозяйственного производства.

Владимир Оробец. Фото: СтГАУ

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено заведующему кафедрой терапии и фармакологии Владимиру Оробцу. За 35 лет научно-педагогического стажа (21 год из которых прошел в СтГАУ) он подготовил более 2500 ветеринарный врачей высшей квалификации, разработал и внедрил в ветеринарную медицину новые препараты для профилактики и лечения заболеваний животных. Также Владимир Оробец выявил паразитоцидные свойства ряда отечественных препаратов, а также смог разработать новый прижизненный флотационно-седиментационный метод гельминтоовоскопии, повышающий диагностическую эффективность.

Евгений Полуханов. Фото: СтГАУ

Кроме того, в ходе церемонии в правительстве медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» вручили водителю автобазы СтГАУ Евгению Полуханову. Водитель I класса, говорят в вузе, уделяет большое внимание безопасной работе на транспорте. На протяжении всей трудовой деятельности у него не было аварии. Евгений Полуханов добивается высоких показателей – только за последние три года его среднегодовая выработка на автомашине составила свыше 500 тысяч тонно-километров.