На Ставрополье осудят участников аферы с землей на 240 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае перед судом предстанут двое жителей Пятигорска, которых обвиняют в крупном мошенничестве с земельными участками и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным правоохранителей, ущерб государству составил около 240 млн рублей.

Как считают следователи, схема действовала с сентября 2007 года по апрель 2020 года. Один из обвиняемых организовал группу, целью которой стало приобретение двух крупных земельных массивов в Железноводске общей площадью более 3,7 млн квадратных метров.

Следствие установило, что участки находились в аренде у подконтрольных организаций. Для их выкупа были изготовлены подложные документы об оценке земли. Согласно этим бумагам, стоимость одного участка снизили с 181,9 млн до 5,1 млн рублей, а второго – с 55,3 млн до четырех млн рублей.

После оформления права собственности фигуранты, по версии следствия, приступили к легализации земли. Участки дробили на более мелкие, переоформляли через подконтрольные компании и номинальных владельцев, заключали сделки купли-продажи, дарения и вносили землю в уставные капиталы организаций.

«Они обвиняются по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), пунктам “а”, “б” части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, организованной группой, в особо крупном размере)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Правоохранители уже завершили расследование. Уголовное дело направили в Железноводский городской суд.

«В отношении третьей участницы организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство, его расследование продолжается», – добавили в ГУ МВД России по Ставрополью.

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