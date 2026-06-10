В двух многоэтажках Предгорного округа Ставрополья обновили изношенные крыши. Фото: фонд капремонта СК

В двух многоэтажках Предгорного округа Ставрополья обновили изношенные крыши. Капитальный ремонт завершили в станице Ессентукской на улице Павлова и в селе Юца на улице Войсковой.

«К началу ремонта обе кровли находились в состоянии серьезного износа и уже не обеспечивали необходимую защиту зданий от внешних воздействий», – рассказали в фонде капремонта Ставрополья.

Во время ремонта специалисты полностью разобрали старое покрытие, проверили состояние несущих конструкций и заменили поврежденные элементы стропильной системы. После этого на объектах выполнили устройство парогидроизоляции и смонтировали новую кровлю из металлопрофиля.

Также подрядчики установили водосточные системы, ограждения и снегозадержатели, которые должны повысить безопасность эксплуатации зданий. Общая стоимость выполненных работ превысила 16 млн рублей.

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