В Ставрополе модернизируют работу светофоров на шести перекрестках

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Ставрополе ведутся работы по модернизации работ еще шести светофоров на перекрестках. С 2021 года около 80 регулировщиков подключились к работе интеллектуальной транспортной системы.
В этом году работы ведутся на перекрестках улиц:
- Мира и Краснофлотской;
- Кулакова и Коломийцева;
- Ленина и Маршала Жукова;
- Ленина и Семашко;
- Старомарьевского шоссе и Селекционной;
- Ленина в районе городского «Водоканала»;
«Специалисты подвели к светофорным объектам все необходимые коммуникации, завершают установку дополнительного оборудования. Полностью дооснастить 6 перекрестков планируется в июле», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.
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