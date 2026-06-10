В Ставрополе модернизируют работу светофоров на шести перекрестках

В Ставрополе модернизируют работу светофоров еще на шести перекрестках Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе ведутся работы по модернизации работ еще шести светофоров на перекрестках. С 2021 года около 80 регулировщиков подключились к работе интеллектуальной транспортной системы.

В этом году работы ведутся на перекрестках улиц:

- Мира и Краснофлотской;

- Кулакова и Коломийцева;

- Ленина и Маршала Жукова;

- Ленина и Семашко;

- Старомарьевского шоссе и Селекционной;

- Ленина в районе городского «Водоканала»;

«Специалисты подвели к светофорным объектам все необходимые коммуникации, завершают установку дополнительного оборудования. Полностью дооснастить 6 перекрестков планируется в июле», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

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