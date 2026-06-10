В Ставрополе осудят курьера мошенников за аферу на 4,4 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Курьер мошенников из Краснодара ответит в Ставропольском суде за аферу на 4,4 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено.

По данным следствия, в декабре 2025 года молодой человек вступил в сговор с телефонными мошенниками и выполнял роль курьера. Сообщники убедили 70-летнюю жительницу Ставрополя, что ее данные якобы попали к преступникам, а сама она может оказаться фигурантом уголовного дела из-за переводов на счета лиц, находящихся на территории Украины.

Чтобы избежать ответственности, женщине предложили снять деньги со счетов и передать их специальному курьеру. Пенсионерка поверила злоумышленникам и отдала молодому человеку 4,4 млн рублей наличными.

Вскоре после этого сам курьер обратился в полицию. Он заявил, что неизвестные напали на него на улице Ставрополя и похитили крупную сумму денег. Проверка показала, что речь идет именно о средствах, полученных от обманутой пенсионерки.

«Забрав деньги у пенсионерки, фигурант должен был спрятать их в тайнике по указанным ему координатам, но по пути встретил неизвестных, которые ударили его несколько раз и отобрали всю сумму», – сообщили в ГУ МВД России по Ставрополью.

Опасаясь последствий со стороны организаторов схемы, он решил обратиться за помощью к правоохранителям.

«Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ставрополя. Максимальное наказание по статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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