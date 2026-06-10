Со ставропольского застройщика требуют более 1,5 млрд рублей за ущерб почвам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Со ставропольского застройщика требуют более 1,5 млрд рублей за ущерб почвам. Арбитражный суд края продолжает рассматривать иск. По версии ведомства, ущерб был нанесен в результате несанкционированного складирования отходов производства и потребления на земельном участке в Ставрополе.

Как следует из материалов дела, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с требованием взыскать с компании миллиард и 527 млн рублей. В случае удовлетворения иска деньги должны поступить в бюджет краевого центра.

Очередное заседание по делу прошло 15 апреля 2026 года. В процессе участвуют представители прокуратуры Ставропольского края, правительства региона, администрации Ставрополя, Росимущества, МВД и других ведомств. Также к делу привлечены собственники объектов, расположенных на спорной территории.

Суд рассмотрел ходатайство ответчика о проведении комплексной экспертизы. В итоге просьбу компании удовлетворили. Специалистам предстоит провести землеустроительную, экологическую и оценочную экспертизы, которые должны помочь установить обстоятельства дела и возможный размер причиненного ущерба.

Из-за назначения исследований и необходимости предоставить дополнительные доказательства суд отложил дальнейшее рассмотрение спора до 10 июня.

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