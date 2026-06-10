Конкурс-премия «КАРДО» переехала из Ставрополя во Владивосток Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Из Ставрополя во Владивосток переехала конкурс-премия «КАРДО». Международная платформа объединит участников из 147 стран мира. В новом сезоне организаторы обещают 13 направлений от BMX и скейтбординга до граффити, рэпа, брейкинга и роллерблейдинга.

Отборочный этап конкурса-премии проводится с 9 по 15 июля. Финал проведут с 16 по 20 сентября во Владивостоке. Город выбрали впервые для проведения мероприятия.

Ранее сообщалось о задержании гендиректора премии-конкурса «КАРДО» и еще двух фигурантов. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, речь идет почти о четырех миллионах рублей бюджетных средств и грантовых денег, которые просто украли.

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