Прокуратура потребовала увеличить популяцию осетровых на Ставрополье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье прокуратура потребовала увеличить популяцию осетровых на территории края. Надзорники подали в суд на организацию, работающую с гидротехническими сооружениями на Барсучковском водозаборе. После проверки выяснилось, что из-за деятельности компании рыб в реке стало куда меньше.

«В качестве компенсационных мероприятий от ежегодного забора воды эксплуатирующей организации необходимо осуществлять искусственное воспроизводство с последующим выпуском новых жителей водоемов. При этом предприятием меры к сохранению водных биоресурсов не приняты», – утверждает прокуратура Ставропольского края.

Надзорники подали иск, согласно которому юридическое лицо обязано выпустить в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна более 10 млн единиц стерляди и более 200 тысяч осетра. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.

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