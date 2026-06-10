Электромеханика в Невинномысске посадят года за сход трех вагонов с рельсов

Электромеханик получил ограничение свободы. Фото: Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России

В Невинномысске осудили электромеханика, по вине которого в феврале 2026 года с рельсов сошли три вагона. Внутри находилось опасное химическое вещество – метиловый эфир уксусной кислоты. Учетки удалось избежать, но ущерб предприятию, владеющему грузом, причинен крупный – порядка 2,5 млн рублей.

«Судом установлено, что осужденный, являясь старшим электромехаником, на которого возложены обязанности по соблюдению правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, своевременно не выявил отсутствие механического замыкания электропривода стрелочного перевода и не принял мер к устранению данной неисправности», – говорится в материалах судов Ставропольского края.

На механика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Суд признал фигуранта виновным в преступлении и приговорил к полутора годам ограничения свободы.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru