Жители Минеральных Вод могут остаться без жилья из-за подмыва берега Кумы

Надзорное ведомство начало проверку исполнения законов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставрополья заступилась за жителей Ставрополья, пострадавших из-за размыва реки Кумы. В крае проводят проверку по факту распространившихся жалоб людей из Минеральных Вод, которые могут лишиться домов из-за размыва береговой полосы.

Такие жалобы поступили от людей, проживающих по улице Астраханской. Их дома оказались близко к разрушающемуся береговому откосу реки.

«Минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе проверки сотрудники ведомства оценят, исполняется ли законодательство о предотвращении негативного воздействия вод, а также законов о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. Ее ход контролирует надзорное ведомство. Также проверку по факту обсыпания грунта начали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

«Предварительно установлено, что произошедшее стало возможным в результате обильных дождей и чрезвычайной паводковой ситуации в регионе», – говорится в сообщении информационного центра СУ СКР по Ставрополью.

Следоватиели запросили техническую документацию по проведению берегоукрепительных работ и по очистке русла Кумы. Они также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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