Несколько улиц перекроют в Пятигорске на два дня из-за Дня России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске временно ограничат движение транспорта на нескольких центральных улицах на время празднования Дня России. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Ворошилов. 11 июня ограничения будут действовать с 14:00 до 21:00, а 12 июня – с 10:00 до 22:00.

Где в Пятигорске перекроют проезд 11 и 12 июня

– улица Козлова от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;

– улица Коста Хетагурова от проспекта Калинина до улицы Дзержинского;

– улица Крайнего от улицы Мира до улицы Коста Хетагурова.

Горожан и гостей курорта просят заранее учитывать изменения в схеме движения и выбирать альтернативные маршруты.

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