Выпускник программы «Герои Ставрополья» возглавил спортивную школу. Фото: минспорта СК

Выпускник программы «Герои Ставрополья», капитан запаса и участник СВО Александр Петриченко стал исполняющим обязанности директора Спортивно-адаптивной школы сурдлимпийского резерва Ставропольского края. Он будет курировать развитие адаптивных и паралимпийских видов спорта, организацию соревнований, а также работу с ветеранами и семьями участников спецоперации.

Александр Петриченко имеет юридическое образование. В составе вооруженных сил ДНР он участвовал в боях за Углегорск, Дебальцево, Мариуполь и Угледар. Позже занимался подготовкой курсантов в Центре военно-спортивной подготовки имени Героя России Никиты Гусева.

В 2025 году он прошел обучение по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление», а во время стажировки в министерстве спорта края изучал реализацию профильных госпрограмм, строительство спортивных объектов и взаимодействие с муниципалитетами.

«За время совместной работы с министерством Александр Петриченко зарекомендовал себя как инициативный и грамотный специалист. Одним из реализованных им значимых проектов стал спортивный праздник силы и единства – соревнования “Семьи героев”, объединившие семьи участников специальной военной операции», – поделились в минспорта Ставропольского края.

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