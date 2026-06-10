Почти 50 тысяч гектаров обработали от саранчи на Ставрополье. Фото: минсельхоз Ставрополья

Почти 50 тысяч гектаров обработали от мароккской саранчи на Ставрополье. Личинки вредителя уже выявили на площади около 71 тысячи гектаров, поэтому обработка полей идет сразу в нескольких округах региона.

По данным регионального минсельхоза, хозяйствам безвозмездно передали около 3,7 тысячи литров инсектицидов, закупленных за счет краевого бюджета. На сегодняшний день препаратами обработано более 48,8 тысячи гектаров в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском, Туркменском и Курском округах.

«В работе по борьбе с саранчой задействовано 23 единицы наземной техники и авиаборт. Обработка полей продолжается», – сообщили в минсельхозе Ставропольского края.

В резерве остается еще более 20 тысяч литров препаратов. Этого объема достаточно для обработки почти 268 тысяч гектаров сельхозугодий. Особое внимание специалисты уделяют территориям на границе с Дагестаном и Калмыкией, где вредитель появляется раньше. Сейчас ситуацию контролирует специально созданный оперативный штаб.

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