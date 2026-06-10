Сбер поможет развитию производителей малины и ежевики из Пятигорска

Банк уделяет особое внимание развитию АПК. Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

На восьмой международной выставке технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции «PRO ЯБЛОКО 2026» Сбер и ставропольское сельскохозяйственное предприятие «Дары Предгорья» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Елена Скибина, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка рассказала в своем интервью о том, что банк уделяет особое внимание развитию АПК. На Ставрополье предприниматели нуждаются в расширении производственных площадей, запуске новых направлений бизнеса, покупке техники и оборудования. Сбер уже много лет помогает в этом аграриям. Соглашение с «Дары Предгорья» — ещё один тому пример.

По данным экспертов банка виден большой потенциал в развитии южного ягодного агрокластера. Уверенно растёт спрос на отечественные натуральные ягоды.

Коммерческий директор «Сельскохозяйственного предприятия «Дары Предгорья» также обозначил, что сотрудничество со Сбером — это доступ к федеральной экспертизе всего агрорынка. И, благодаря этому партнерству предприятие планирует заложить многолетние ягодные насаждения и построить современные теплицы в Пятигорске.