Семейный бизнес по выращиванию яблок и слив получит помощь от Сбера

Высокоинтенсивные яблоневые и сливовые сады находятся в Новоалександровском округе Ставрополья. Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

В рамках восьмой международной выставки «PRO ЯБЛОКО 2026», посвящённой передовым методам выращивания, хранения и реализации плодово-ягодной продукции, состоялось подписание соглашения о партнёрстве между Сбербанком и крестьянско-фермерским хозяйством «АГРОДАРЮГ» о развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере инвестиционной деятельности и реализации стратегических инициатив.

Елена Скибина, заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка:

«АПК — один из важнейших драйверов развития экономики Ставрополья и всего юга России. Партнёрство с КФХ «АГРОДАРЮГ» поможет объединить возможности Сбера с реальными потребностями агрохозяйства. Мы готовы предоставить предприятию полный цикл услуг: от расчётно-кассового обслуживания и размещения средств во вкладах до льготного краткосрочного финансирования и операций с важными для этого сегмента агрорынка аккредитивами».

Банк готов предоставить предприятию полный цикл услуг. Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

Вячеслав Горобченко, глава КФХ «АГРОДАРЮГ»:

«С 2023 года мы создаём на Ставрополье с господдержкой и при финансировании Сбера высокоинтенсивные яблоневые и сливовые сады в Новоалександровском округе Ставрополья. Соглашение со Сбером — это продолжение системной поддержки инвестиционной программы КФХ. Нам важны и надёжное расчётное обслуживание, и гибкие инструменты финансирования, включая операции с ценными бумагами и внутрироссийские аккредитивы. В перспективе хотим расширять бизнес и в направлениях хранения и переработки продукции, а также выращивания саженцев плодовых деревьев».