Двое жителей Пятигорска купили землю за 9,1 млн вместо 237 млн и попали под суд

Двое жителей Пятигорска купили землю за 9,1 млн вместо 237 млн и пойдут под суд Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Пятигорске двоих местных жителей будут судить за мошенничество с землями и легализацией преступно нажитого. По версии следствия, целая банда скупила участки за 9,1 млн рублей, хотя стоили они 237 млн рублей. Схема работала на протяжении почти 13 лет.

«По версии следствия, обвиняемые совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с сентября 2007 года по апрель 2020 года на основании фиктивных документов о цене земельных участков приобрели на них право собственности путем заключения договоров купли-продажи с муниципалитетом по значительно заниженной стоимости», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Имущество оказалось в федеральной собственности. Два земельных участка на площади аж 3,7 млн квадратных метров располагается в Железноводске. Участники схемы перепродавали имущество, в том числе третьим лицам по низкой цене, дарили его муниципалитету, чтобы «отмыть». Но афера вскрылась, и организаторы попали под следствие по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация преступного дохода». Расследование завершили:

«Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. В отношении третьей участницы организованной группы расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в МВД Ставропольского края.