На Ставрополье вручили награду семье погибшего в спецоперации героя

Старший прапорщик Никита Хабибулин погиб в 2025 году при выполнении задач по охране государственной границы. Фото: пресс-службы губернатора СК.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров встретился с семьей старшего прапорщика Никиты Хабибулина, который в прошлом году погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В рамках встречи глава региона вручил вдове военнослужащего Орден Мужества и документы, подтверждающие его посмертную награду.

Никита Хабибулин погиб в 2025 году, выполняя задачи по охране государственной границы. Он до конца оставался верен своей присяге и служебному долгу. За проявленные смелость и решительность, а также за заслуги в обеспечении безопасности России, Никита был награжден орденом Мужества посмертно, согласно Указу Президента.

Владимир Владимиров рассказал, что Никита Евгеньевич с честью выполнил свой долг перед Родиной.

«Его мужество и стойкость навсегда останутся примером для всех нас», –- сообщил он.

Губернатор также подчеркнул, что память о подвиге Хабибулина будет жить в сердцах ставропольцев, а его семья всегда может рассчитывать на поддержку региона.

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