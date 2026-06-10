Жителей Пятигорска будут судить за мошенничество с землёй на 237 млн рублей

Теперь их будут судить за мошенничество и отмывание незаконно приобретённого имущества. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пятигорске перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в мошенничестве с земельными участками на сумму около 240 млн рублей. По версии следствия, злоумышленники приобрели государственную землю в Железноводске общей площадью свыше 3,7 млн кв. м за 9,1 млн рублей вместо реальной стоимости.

Как рассказали в прокуратуре Ставрополья, чтобы совершить сделку, фигуранты дела вступили в сговор с предпринимателями. Они воспользовались нормой закона от 2007 года, позволявшей добросовестному арендатору выкупить участок по рыночной цене. Для этого были изготовлены фальшивые отчёты об оценке и кадастровые планы, что позволило искусственно занизить стоимость земли: первый массив подешевел со 181,9 млн до 5,1 млн рублей, а второй – с 55,3 млн до 4 млн рублей.

Получив участки в собственность по поддельным документам, организатор схемы через своих брата и сестру раздробил их на мелкие наделы. В дальнейшем была проведена серия фиктивных сделок для легализации незаконно приобретённого имущества. Уголовные дела о мошенничестве и отмывании доходов направлены в суд с обвинительным заключением; дело одной из участниц выделено в отдельное производство.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru