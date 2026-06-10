27 сотрудникам полиции в Ставрополе вручили погоны

16 человек получили первые офицерские звания. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю

В музее истории органов внутренних дел Ставропольского края состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого сотрудникам полиции были вручены погоны. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, 16 из них были удостоены своих первых офицерских званий.

По данным ведомства, официальная часть плавно сменилась экскурсией. Для новоиспечённых офицеров посещение экспозиции стало символическим шагом и знакомством с богатым наследием службы.

«Молодые сотрудники с неподдельным интересом изучали уникальные артефакты военных лет, знакомились с архивными документами, рассматривали образцы форменной одежды разных исторических периодов и оружие, которым пользовались их предшественники», – рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье вручили награду семье погибшего в спецоперации героя. Пограничник Никита Хабибулин был награжден посмертно орденом Мужества.

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