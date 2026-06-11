В Назрани названия улиц переведут на ингушский язык

Новые указатели с наименованиями улиц на ингушском языке появятся в Назрани. Фото: пресс-служба администрации Назрани.

В Назрани планируется масштабная замена уличных указателей: новые таблички с названиями улиц будут дублированы на ингушском языке. Как сообщили в городской администрации, реализация проекта пройдёт в несколько этапов, и в первую очередь новые знаки появятся на центральных улицах.

Данная инициатива является частью государственной политики по поддержке национальных языков. По словам главы муниципалитета Руслана Оздоева, это не просто техническое обновление, а значимый шаг для сохранения истории, традиций и уважения к родному слову. Он подчеркнул, что в контексте нового закона, ограничивающего использование иностранных заимствований, особенно важно популяризировать ингушский язык и формировать городскую среду, отражающую национальную идентичность.

Для обеспечения высокого качества работ и исторической точности к процессу привлекут экспертов: знатоков ингушского языка, учёных, педагогов и краеведов. Их участие позволит гарантировать корректность переводов, соблюдение всех языковых норм и сохранение исторической преемственности.

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