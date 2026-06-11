Пенсионерка в Северной Осетии фиктивно прописала у себя 27 человек

Полицейские Северной Осетии выявили 70 фактов фиктивной регистрации граждан Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал» сотрудники полиции Северной Осетии выявили на территории Владикавказа, Алагирского и Ирафского районов 70 случаев фиктивной регистрации граждан РФ.

Проверки показали, что нарушения носили системный характер. Так, 63-летняя жительница столицы республики незаконно зарегистрировала в своём частном доме 27 человек. Другая женщина того же возраста поставила на учёт в своей квартире 26 граждан. Кроме того, 65-летний мужчина фиктивно прописал у себя пятерых человек, четверо из которых — несовершеннолетние.

В сельской местности также пресечены подобные правонарушения. В Алагирском районе в домовладении 24-летнего мужчины были обнаружены 11 зарегистрированных лиц, которые там не проживали. Ещё один подобный случай зафиксирован в Ирафском районе.

По предварительной информации, владельцы недвижимости за денежное вознаграждение предоставляли гражданам возможность оформить временную прописку без фактического проживания. При этом сами зарегистрированные лица проживают в других регионах страны.

По всем выявленным эпизодам возбуждены уголовные дела.

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