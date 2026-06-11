В Пятигорске полпред президента Юрий Чайка провел заседание по вопросам ЖКХ

Юрий Чайка провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям в сфере ЖКХ. Фото: соцсети губернатора Ставропольского края.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию нарушениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В мероприятии приняли участие главы всех субъектов СКФО, а также руководители правоохранительных органов и профильных ведомств.

Юрий Чайка обозначил главные задачи: качественное обеспечение граждан коммунальными услугами, сбалансированность тарифов и финансовая прозрачность управляющих и ресурсоснабжающих организаций . Полпред подчеркнул, что для наведения порядка в отрасли необходимо усилить контроль за деятельностью коммунальных и энергетических компаний, а также обеспечить неотвратимость наказания для нарушителей.

Участники совещания также обсудили проблему растущей задолженности за энергоресурсы, случаи бездоговорного потребления и высокий износ сетей, который ведёт к авариям и потерям ресурсов.

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