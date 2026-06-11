На Ставрополье появится новое машиностроительное производство

Владимир Владимиров встретился с делегацией Республики Беларусь. Фото: соцсети губернатора СК

Ставрополье укрепляет сотрудничество с братской Беларусью. Губернатор края Владимир Владимиров встретился с делегацией Республики во главе с заместителем министра промышленности Денисом Бакеем. Главная тема переговоров - открытие в крае машиностроительного завода.

Предварительная договорённость о сотрудничестве уже была. Теперь стороны переходят к практической реализации. Российская сторона предложила белорусским партнёрам несколько вариантов земельных участков под будущее предприятие - в Ставрополе и Шпаковском округе.

Появление нового завода на Ставрополье обеспечит города и сёла края качественной и современной техникой для ЖКХ и сельского хозяйства, а также создаст новые высокотехнологичные рабочие места.

До середины августа планируется подготовить все необходимые документы для подписания соглашения. Саму реализацию проекта намерены начать с будущего года.

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