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НовостиПолитика11 июня 2026 5:51

На Ставрополье утром 11 июня объявили беспилотную опасность

Режим начал действовать в 08:16 утра
Ева ТКАЧЕНКО
На Ставрополье утром 11 июня объявили беспилотную опасность

На Ставрополье утром 11 июня объявили беспилотную опасность

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье утром 11 июня объявили беспилотную опасность. Режим начал действовать в 08:16 утра. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”».

Местных жителей просят следить за передаваемыми сообщениями. Во время действия режима беспилотной опасности необходимо укрыться в помещении без окон и с несущими стенами. Также возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

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