В День России на Ставрополье появятся 30 новых семей

12 июня на Ставрополье появятся 30 семей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

12 июня – именно эту праздничную дату для заключения брака выбрали 30 пар в Ставропольском крае. Теперь для них День России станет двойным праздником и наполнится особым смыслом.

Торжественные церемонии бракосочетания состоятся в отделах ЗАГС по городу Кисловодску, Ленинскому району города Ставрополя, а также в Новоалександровском и Шпаковском округах.

Новые семьи вместе со свидетельствами о заключении браке получат памятные ленты с триколором.

Регистрации брака дополнятся звучанием гимна Российской Федерации, что придаст церемонии особую торжественность.

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