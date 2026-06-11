В 13 многоэтажках Михайловска на Ставрополье обновят крыши и коммуникации. Фото: фонд капремонта СК

В Михайловске на Ставрополье определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом общего имущества сразу в 13 многоквартирных домах.

Строительной компании предстоит привести в порядок 19 конструктивных элементов. В планах ремонт десяти крыш, а также обновление девяти внутридомовых инженерных систем, включая сети электроснабжения и водоснабжения.

Общая стоимость работ превысит 65 млн рублей.

«Своевременный капремонт позволяет не просто устранять последствия износа конструктивных элементов, а системно сохранять ресурс многоквартирных домов», – пояснили в фонде капремонта Ставрополья.

Региональная программа капитального ремонта действует на Ставрополье уже 11 лет. За это время в крае обновили более 3,2 тысячи многоквартирных домов.

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