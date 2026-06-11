Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье. По данным РСЧС, уже с середины дня 11 июня и до конца суток, а также 12, 13 и 14 июня в регионе местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Из-за непогоды возрастает риск возникновения различных происшествий. В экстренных службах предупреждают, что сильные осадки и ветер могут привести к увеличению числа ДТП, повреждению кровли зданий, остекления, рекламных конструкций и деревьев. Особую осторожность рекомендуют соблюдать водителям и пешеходам.

«Комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с ожидается местами в Ставропольском крае», – говорится в сообщении РСЧС.

Жителям региона советуют по возможности избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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