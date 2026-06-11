В Ставропольском крае сняли режим беспилотной опасности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае сняли режим беспилотной опасности 11 июня. Его ввели в 08:16 утра. Угроза атаки БПЛА в общей сложности действовала около четырех часов – до 12:13 часов. Об этом в своих соцсетях написал губернатор региона Владимир Владимиров:

«На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности».

Экстренные службы не сообщали ни о каких происшествиях. Некоторое время после снятия режима беспилотной опасности возможно снижение скорости работы мобильного интернета.

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